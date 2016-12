I nuotatori sono gli amanti migliori

LO STUDIO - Da un'indagine eseguita dalla British Heart Foundation in collaborazione con l'associazione Mindlab è emerso che lo sport possiede un ruolo importante rispetto il nostro comportamento sociale e influisce nello sviluppo della personalità, soprattutto se si tratta di una disciplina praticata a lungo nel tempo. Durante lo studio sono state coinvolte circa duemila persone residenti nel Regno Unito fra il mese di febbraio e marzo 2015. Il risultato? Chi fa yoga sviluppa empatia e coscienziosità, mentre i ciclisti sono tendenzialmente calmi e rilassati, ma anche più materialisti e meno inclini a depressione o disturbi dell'umore. Chi pratica l'escursionismo, invece, spicca per generosità e modestia: poco materialista, si distingue dagli altri per senso di solidarietà e fedeltà alla realtà aziendale.



CORPO IN ARMONIA - Se i frequentatori delle palestre si mostrano estroversi, non sono granché influenzati dagli sbalzi d'umore e appaiono più stabili dal punto di vista emotivo, in acqua le cose cambiano. I nuotatori, infatti, sono stati giudicati gli amanti migliori. Dotati di grande libertà, si danno al partner con generosità, sono curiosi in ambito sessuale e vivono l'amore senza troppe ansie. Ma come lo sport influenza il nostro comportamento? In una disciplina quale il nuoto la nudità diventa capacità di vivere il corpo in libertà, vicinanza, contatto fra corpi in movimento. Inoltre, in acqua vedere ed essere visti diventa un fatto naturale, attraverso il quale prendere coscienza di se stessi e del proprio fisico.



CURA PER L'AUTOSTIMA - Fare sport ha una ricaduta positiva sul versante amoroso perché incide direttamente sulla percezione che abbiamo di noi stessi. Il training fisico allena i muscoli, ma anche la mente. Fra difficoltà, cadute e nuove sfide si costruisce un setting mentale che ci aiuta a essere più positivi nei confronti delle nostre risorse, in grado di reagire agli ostacoli e sviluppare più resistenza di fronte agli eventi negativi. In questo senso il nuoto ha un'azione mirata in grado di agire direttamente sulle emozioni profonde. L'azione dell'acqua modella il fisico con armonia, ma è anche una terapia per l'autostima perché permette di riscoprire un nuovo rapporto con se stessi attraverso la nudità. In acqua i movimenti diventano più dolci e armonici, il peso avvertito è differente e si riscopre una nuova leggerezza.



GLI SPORT PER L'AMORE - Secondo un team di ricercatori appartenenti all'Università di Harvard trenta minuti di esercizio fisico al giorno permettono di mantenere la stessa qualità nel sesso a sessanta come a quarant'anni. Se desideri sviluppare più armonia e coordinazione oltre al nuoto puoi sperimentare anche la danza, dal tango ai balli caraibici e africani. Grazie al ritmo travolgente e ai movimenti a passo di musica si vivono nuove potenzialità del corpo, acquistando elasticità e capacità di essere più fluidi oltre ad aumentare la sicurezza in se stessi.



STRESS NEMICO DEL SESSO - Come dimostrato da numerosi studi, ansia e stress costituiscono una minaccia per la serenità del rapporto a due, anche fra le lenzuola. Discipline come le attività marziali, yoga o pilates se praticate con regolarità possono influenzare in maniera profonda lo stile di vita, migliorando la respirazione e la capacità di sentire le emozioni. Attraverso lo sport è possibile riappropriarsi dell'intimità con se stessi, trovare una nuova armonia e percepire il proprio corpo come un fluido che si muove con elasticità e bellezza. Ecco perché dedicare ogni giorno mezzora al movimento è una ricetta per la vita.