Come diventare più attraente in cinque mosse

BASTA CON LE CRITICHE, AGISCI - Non sono le grandi firme o una pettinatura perfetta a catalizzare l'attenzione degli altri: la cura di sé nasce dai piccoli particolari e dalle cose semplici. Spesso trascorriamo incredibili quantità di tempo a criticare il nostro aspetto e a condannarci, con il rischio di deprimerci o sfogare le emozioni represse davanti al frigorifero… Al contrario si finisce per trascurare quanto ci ha dato Madre Natura più di quanto si pensi. Il taglio giusto di capelli può trasformare un viso e darti energia per cambiare. Doccia quotidiana, deodorante e denti puliti sono i primi tre elementi fondamentali per avere un aspetto curato, fresco e luminoso. Il rossetto? Mai senza. Basta anche un semplice lucidalabbra per illuminare il viso con un dettaglio che fa la differenza.



SII TE STESSO - Non c'è niente di più erotico di una persona che ha il coraggio di manifestare le proprie idee. Quando ci lasciamo liberi di esprimere ciò che sentiamo emaniamo forza, energia, coraggio e chi ci circonda avverte immediatamente l'aura di sicurezza che ci nasce da dentro. La tendenza a essere polemici? Anche in amore non porta risultati e fa innervosire gli altri: decisamente più produttivo essere chiari sulle proprie idee e al tempo stesso imparare a mediare mettendo in comune orizzonti mentali diversi.



USA I COLORI GIUSTI - L'accostamento cromatico può risultare determinante. Fatti consigliare sulle tonalità in grado di evidenziare e rendere più luminosa la tua epidermide, il risultato sarà un successo perché i colori accendono immediatamente la figura. Evita di sovraccaricare: 'less is more' è la regola dell'eleganza autentica. Vale a dire: sì a un vestito o un unico accessorio importante, no a mescolare stili diversi, no a usare make up pesanti o a puntare su accostamenti eccessivi. Osare non significa dimenticare il buon gusto.



COME TI SENTI? - Questa semplice domanda dovrebbe essere l'interrogativo da porsi sempre di fronte a un nuovo abito. Il vestito giusto non è una questione di brand, e nemmeno la splendida figura vista fra le pagine di un giornale. Ciò che sembra perfetto sul manichino di una vetrina potrebbe non esserlo altrettanto sul tuo corpo perché fortunatamente ogni essere umano è unico: inizia a scegliere ciò che fa per te e non ti curare della moda del momento.



IMPARA A VEDERTI - Imparare a valorizzare la propria bellezza può costare anni di fatica, ma il risultato non ha prezzo. Poche persone appartengono alla classe dei "bellissimi", per tutti gli altri esiste un cammino di scoperta di sé, durante il quale aggiungiamo al semplice dato fisico la forza di ciò che siamo e della nostra storia. Non è possibile cambiare l'eredità genetica, ma è la consapevolezza del proprio valore a fare la differenza.