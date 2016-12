1 di 6 Corbis

Sesso: quello che lui vuole a letto e che non chiede

MAI PIÙ ZITTA – Qualche volta risulta difficile esprimere le proprie preferenze a letto: questione di imbarazzo, ma anche l'ombra dei tabù che ci portiamo dietro dall'infanzia. Per quanto innamorato, un uomo non può sapere cosa ti accade e come ti senti. Spiegalo tu. Fagli capire che cosa ti piace e come.