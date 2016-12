Le idee per il kamasutra casalingo

07:00 - Di solito la parola “kamasutra” fa immediatamente pensare a abili contorsioni dall'aria estrema. Lascia da parte le ardite evoluzioni ginniche e concentrati su un obiettivo decisamente più vicino alle tue possibilità: la sana voglia di sperimentare il piacere e aiutare chi è con te a godere di più trasformando l'eros in un momento di unione totale con l'amante.

Sei in relax sul divano insieme al tuo partner? Lancia il telecomando e posizionati tra le sue gambe: le carezze sono la porta di accesso per una vicinanza profonda e intima. Se avete voglia di sperimentare scegli la posizione dell'amazzone a ponte, facile e comoda: permette alla donna di modulare il piacere e sentirsi immediatamente in sintonia con il compagno.



Stare seduti, uno di fianco all'altro, permette a ognuno di allungarsi verso l'altro e sfiorare ogni centimetro di pelle. L'epidermide, ricca di recettori, è sensibilissima in ogni punto del corpo. Per aumentare e rendere intensa l'intimità è necessario imparare di nuovo a toccarsi e accarezzarsi scoprendo il corpo nostro e quello dell'altro con movimenti leggeri e fluidi, dettati da curiosità e piacere del gioco. La parola d'ordine? Rimandare.



In una storia d'amore di lunga durata ci si conosce in modo approfondito: si è abituati a essere ormai disponibili uno per l'altro, per questo usare il tempo per giocare, accarezzarsi, scoprirsi di nuovo ha un effetto altamente destabilizzante e erotico. Sfrutta la vicinanza casuale per un contatto in cui far percepire all'altro il tuo desiderio. Accarezza una guancia, sfiora la pelle sensibilissima della nuca o l'orecchio: per consolidare la vostra coppia e riscoprire il piacere di stare insieme è importante ritrovare il piacere di un incontro epidermico.



Interrompi le operazioni ai fornelli per un fuori programma ad alta tensione: il tavolo può diventare il supporto giusto per un brivido di passione improvviso. In una coppia le necessità cambiano con il passare del tempo: conoscendosi in maniera profonda, il sesso mordi e fuggi che con una persona sconosciuta potrebbe lasciare un senso di incompiuto, fra partner abituali tende a scatenare una forte tensione erotica.



Qualche volta lasciar perdere i preliminari per lasciarsi andare a una passione profonda e istantanea costituisce una vera e propria scossa elettrica capace di accendere la quotidianità. Il vero messaggio del kamasutra riguarda ben altro che le capacità acrobatiche: il contatto e la vicinanza profonda, insieme all'esercizio di un piacere da sperimentare in ogni sua forma costituiscono la lezione di un incontro d'amore che è prima di tutto conoscenza del proprio corpo.



Trasforma i vostri momenti di vicinanza in un incontro erotico. Ogni attimo può essere lo stimolo potenzialmente giusto per aumentare la vicinanza, ricostituire un incontro di pelle, accarezzare il corpo dell'altro e riaccendere il feeling. Ricorda che, soprattutto in una coppia di lunga data, rimandare la penetrazione e assaporare il piacere del gioco sarà una piacevole scoperta altamente erotica. L'amore è questione di esercizio.