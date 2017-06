L'amore in auto: è tutta questione di posizioni

Sesso in macchina: senza imbrigliarsi tra la leva del cambio e il volante, passando per il freno a mano (accidenti a lui!), è possibile trovare molte posizioni, bastano un po' di accortezza e molta fantasia. Qualche suggerimento? Eccolo!



- Tieni alto il volume: inutile nasconderlo, lo spazio in una utilitaria è quello che è. Se proprio vogliamo approfittare di una situazione ad alto tasso erotico evitiamo le auto piccoline e prediligiamo le station wagon, meglio ancora le monovolume. Soprattutto dopo una certa età, potremmo pagare i postumi del contorsionismo nei giorni successivi. Astenersi se afflitti da mal di schiena perenni o sciatalgie!



- Il numero perfetto: comunque vada, tre sono in definitiva le posizioni che possiamo scegliere: il "missionario", lui sopra e lei sotto, ma rigorosamente lato passeggero e sedile abbassato, l'"amazzone", lei sopra e lui sotto; tuttavia, volendo esplorare lo spazio dell'abitacolo, trasferendosi sul sedile posteriore si può addirittura provare la posizione a carponi, ovvero la "pecorina".



- Da manuale: gli indiani insegnano: il sesso può essere una vera e propria arte. Se poi applicato all'auto, il kamasutra diventa un must, naturalmente con qualche avvertenza.



- L'abito fa il monaco? se sentiamo che la serata potrebbe finire in un certo modo, bando ad outfit complicati, meglio optare per abiti facili da sfilare (e da reinfilare!), ma siccome la seduzione fa parte del gioco... il mix giusto è biancheria intima da urlo e un semplice tubino. Sexy e easy-to-wear!



- En plain air: Se non vogliamo rischiare le manette per atti osceni in luogo pubblico, cerchiamo un luogo appartato, ma non troppo isolato. Chiudere le portiere è il minimo sindacale della sicurezza, non dimentichiamolo. Se poi siamo nella bella stagione, la campagna potrebbe essere un'ottima soluzione.



- It's up to you: se ci intriga l'idea di fare l'amore in auto, ma il nostro partner non ce l'ha ancora proposto, facciamo noi la prima mossa: sarà piacevolmente stupito, garantito al limone!