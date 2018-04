11 aprile 2018 05:00 Gelosia: che cos’è e come fronteggiarla Un sentimento complesso che può avvelenare la vita di chi la prova e uccidere un rapporto di coppia

La gelosia, secondo William Shakespeare è un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si nutre. Questo cibo è il cuore e l’anima di chi ne soffre: il geloso è letteralmente accecato da questo sentimento complesso e contorto, fatto insieme di amore, rabbia, smarrimento, invidia e insicurezza. Un mix potente e a volte micidiale, capace di avvelenare i pensieri e perfino di scatenare impulsi violenti dall’esito tragico, come la cronaca di questi ultimi anni riporta con drammatica frequenza. Eppure, per non cedere, si può fare molto, anche se non si tratta di strategie e breve termine.

La gelosia si presenta come scoperta che la persona che amiamo è attratta, affascinata da qualcosa che io non ho ed invece qualcun altro ha. Francesco Alberoni Impariamo a conoscerla - La gelosia è un impulso profondo che nasce dal dolore, dalla collera e dal senso di delusione che proviamo quando scopriamo o sospettiamo che l’oggetto dei nostri desideri prova attrazione per un altro anziché per noi. E’ un sentimento poco lusinghiero, per il quale spesso ci si sente in colpa, specie se ci spinge ad azioni che non tollereremmo se venissero compiute nei nostri confronti, ad esempio spiare il contenuto dei messaggi di posta elettronico o del cellulare. E’ però un sentimento universale, che abbiamo provato tutti nella vita, anche da bambini, come ben dimostra la rivalità tra fratellini.



L’arma per combatterla – La prima e più semplice è la fiducia. Dobbiamo imparare a fidarci dell’altro, almeno fino al momento in cui non abbiamo prove certe, o almeno indizi molto evidenti, della bugia. Questo significa, innanzi tutto, non andare a ficcare il naso nella sfera privata dell’altro, al di là di quanto non siamo stati invitati espressamente a fare. Come scrisse il letterato Karl Krauss “la gelosia è un abbaiare di cani che attira i ladri”. Insomma, potrebbe proprio essere la nostra intromissione indebita a far scattare la molla del tradimento. Il secondo passo è avere fiducia in noi stessi: abbiamo tutto quello che occorre per essere amati e per rendere felice il nostro partner.



