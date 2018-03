Coppia: perché ci sentiamo più attratte da un uomo già impegnato

ATTRAZIONE FATALE - Innanzi tutto occorre ricordare che i meccanismi che fanno scattare l’attrazione tra un uomo e una donna sono in buona parte inconsci. E’ vero che, con la forza della logica e della razionalità, possiamo indirizzare le nostre scelte almeno parzialmente: è vero anche però che il fatto dio piacersi, o addirittura di innamorarsi, scatta spesso all’improvviso, quando non ce l’aspettiamo. In pratica, non possiamo farci niente: succede e basta. Che il lui di turno sia single, fidanzato o addirittura sposato con un’altra è un aspetto che conta poco o per nulla affatto.



MA LUI E’ DI UN’ALTRA – La consapevolezza che esiste già un legame può anzi trasformare un uomo attraente in un potenziale partner assolutamente irresistibile. Le ragioni, oltre che tipo chimico-biologico, sono a questo punto anche psicologiche: una donna con alta autostima e molto sicura di sé può trarre grande piacere dal riuscire a “rubare” il fidanzato di un’altra. La soddisfazione di sentirsi “migliore” della compagna ufficiale, di essere più brava di lei a soddisfare i desideri e le fantasie di un uomo può trasmettere ebbrezza e senso di potere.



FRUTTO PROIBITO – Impadronirsi dell’uomo di un’altra comporta sempre un certo senso del brivido e del pericolo. L’adrenalina di essere scoperti, la necessità di incontrasi, magari, di nascosto e la sensazione di infrangere un limite o una sorta di divieto contribuiscono a rendere la relazione più eccitante.



LEGAMI? NO GRAZIE! – Il fatto di intraprendere una relazione con un lui già impegnato può anche offrire una sorta di “uscita di sicurezza” a una donna che non voglia un legame stabile o troppo impegnativo con un partner. Possono pesare su questa scelta gli effetti di precedenti delusioni sentimentali e la certezza non essere chiamate a decisioni troppo importanti.



VOGLIA DI SICUREZZA – Questo aspetto è in un certo senso l’altra faccia della medaglia rispetto al precedente. Un uomo che si è già impegnato in una relazione ha dimostrato di essere affidabile e pronto a coinvolgersi fino in fondo: avrà quindi più esperienza e sarà emotivamente più rassicurante di un single.



LO STUDIO –C’è anche un’altra possibile spiegazione, in realtà molto semplice, come ha ipotizzato un recente studio internazionale, realizzato da un’equipe della britannica University of St. Andrews e della statunitense dell'Arizona State University. La ricerca ha evidenziato che molte donne tendono a ricalcare le scelte già compiute da altre donne prima di loro, anche quando si tratta di valutare l’appeal di un uomo. Gli studiosi hanno mostrato a un gruppo di donne una serie di fotografie di volti di uomini, di mani maschili e di disegni astratti, chiedendo loro di esprimere un punteggio su una scala che andava da “non attraente” a “molto attraente”. Dopo una prima serie di valutazioni, alle volontarie sono stati rivelati i punteggi ottenuti da ciascuna immagine ed è stato chiesto loro di tornare ad assegnare un punteggio a ciascuna. La seconda volta, molte partecipanti cambiavano il loro giudizio, migliorandolo o peggiorandolo in base ai pareri delle altre partecipanti. Gli esperti hanno concluso che un uomo già impegnato non è particolarmente appetibile solo perché considerato più rassicurante (e quindi in grado di meglio proteggere la sua compagna e l’eventuale prole, garantendo meglio la sopravvivenza della specie): spesso entrano in gioco meccanismi di imitazione e la tendenza a lasciarsi influenzare dalle scelte di altri.