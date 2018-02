Amanda Baldan. Pellicce ecologiche che parlano al cuore! Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Modelli raffinati ed originali che, grazie all’alta qualità dei tessuti utilizzati, rappresentano una soffice alternativa a ciò che soltanto la natura è in grado di regalare.

La stilista milanese, con le sue collezioni ricercate e trendy, propone un’interpretazione briosa ed innovativa della pelliccia, capo iconico di straordinaria ed impareggiabile eleganza, in grado di esaltare qualsiasi outfit, dall’abito da cerimonia al look più casual.

Ogni capo firmato Amanda Baldan si presenta come ambasciatore di un profondo e sincero rispetto per i nostri amici a quattro zampe, senza per questo dover rinunciare alle caratteristiche primarie di classe, morbidezza e qualità. Perché nella moda, come nella vita, è sempre una questione di scelte.



Chi è Amanda Baldan? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata e cresciuta a Milano: nelle mia città c’è la firma della moda. Mi sono quindi trasferita a Londra, dove sto frequentando da quattro anni le più rinomate università per arricchire le mie competenze. Nella capitale britannica sono entrata a stretto contatto con realtà e culture differenti e il mio profondo sentimento nei confronti dell’ambiente si è trasformato in un vero e proprio stile di vita, dall’alimentazione alle mie scelte professionali.



Da dove deriva la tua passione per la moda?

La passione mi è stata tramandata da mia mamma che da giovane era una promettente stilista. Ricordo quando da bambina disegnavamo insieme ed io ammiravo incantata la sua mano così delicata e precisa…ho sempre desiderato poter diventare un giorno come lei.

Molto spesso il settore del fashion viene percepito come un ambiente frivolo e superficiale. Io invece vedo nella moda una vera e propria forma d’arte, uno strumento potente per poter esprimere e comunicare i propri ideali.



Com’è nata l’idea di creare il brand che porta il tuo nome, Amanda Baldan?

Al liceo ho intrapreso un corso d’arte. Quello che mi divertiva di più era disegnare vestiti…ho così deciso che avrei trasformato questa mia passione in qualcosa di concreto. Nei primi anni universitari ho iniziato ad esplorare le fiere tessili: il mondo dei tessuti mi ha immediatamente conquistata, è stato amore a prima vista…il mio brand è nato da questa scintilla!



Come mai le pellicce e, in particolar modo, le pellicce ecologiche?

Ho sempre pensato che il valore delle mie creazioni dovesse andare oltre il capo stesso. La pelliccia è un simbolo indiscusso di classe ed eleganza, però non siamo noi umani a doverla indossare. Il mio più grande desiderio è quello di sensibilizzare la coscienza delle persone su questo tema, affinché si possano vedere le pellicce ecologiche per quello che rappresentano al giorno d’oggi: una reale e preziosa alternativa alla pelliccia animale. La natura non si può eguagliare ma si può imitare. L’amore per gli animali è stata la spinta che mi ha convinta ad intraprendere questo percorso.



Quali sono le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono lo stile delle tue collezioni?

La qualità è la forza del mio brand. I tessuti che scelgo hanno una differenza quasi impercettibile dalla pelliccia reale. I colori e i design innovativi suggeriscono un nuovo modo di indossare questo capo: giovane e alla moda.



Che cosa ti ispira?

La vera domanda è che cosa non mi ispira! Tutto ciò che mi circonda in qualche modo influenza la mia mente e la mia creatività. Amo viaggiare, conoscere nuove culture e mettermi in discussione. Ogni luogo che scopro o persona che incontro rappresenta per me una preziosa fonte di riflessione e quindi di ispirazione.