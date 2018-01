Federica Napoletano, sandali vintage che parlano di mare Ufficio stampa 1 di 62 Ufficio stampa 2 di 62 Ufficio stampa 3 di 62 Ufficio stampa 4 di 62 Ufficio stampa 5 di 62 Ufficio stampa 6 di 62 Ufficio stampa 7 di 62 Ufficio stampa 8 di 62 Ufficio stampa 9 di 62 Ufficio stampa 10 di 62 Ufficio stampa 11 di 62 Ufficio stampa 12 di 62 Ufficio stampa 13 di 62 Ufficio stampa 14 di 62 Ufficio stampa 15 di 62 Ufficio stampa 16 di 62 Ufficio stampa 17 di 62 Ufficio stampa 18 di 62 Ufficio stampa 19 di 62 Ufficio stampa 20 di 62 Ufficio stampa 21 di 62 Ufficio stampa 22 di 62 Ufficio stampa 23 di 62 Ufficio stampa 24 di 62 Ufficio stampa 25 di 62 Ufficio stampa 26 di 62 Ufficio stampa 27 di 62 Ufficio stampa 28 di 62 Ufficio stampa 29 di 62 Ufficio stampa 30 di 62 Ufficio stampa 31 di 62 Ufficio stampa 32 di 62 Ufficio stampa 33 di 62 Ufficio stampa 34 di 62 Ufficio stampa 35 di 62 Ufficio stampa 36 di 62 Ufficio stampa 37 di 62 Ufficio stampa 38 di 62 Ufficio stampa 39 di 62 Ufficio stampa 40 di 62 Ufficio stampa 41 di 62 Ufficio stampa 42 di 62 Ufficio stampa 43 di 62 Ufficio stampa 44 di 62 Ufficio stampa 45 di 62 Ufficio stampa 46 di 62 Ufficio stampa 47 di 62 Ufficio stampa 48 di 62 Ufficio stampa 49 di 62 Ufficio stampa 50 di 62 Ufficio stampa 51 di 62 Ufficio stampa 52 di 62 Ufficio stampa 53 di 62 Ufficio stampa 54 di 62 Ufficio stampa 55 di 62 Ufficio stampa 56 di 62 Ufficio stampa 57 di 62 Ufficio stampa 58 di 62 Ufficio stampa 59 di 62 Ufficio stampa 60 di 62 Ufficio stampa 61 di 62 Ufficio stampa 62 di 62 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le calzature Lanapo, semplici e sofisticate al tempo stesso, derivano da una lavorazione handmade secondo i canoni dell’arte manifatturiera italiana, che si tramanda di generazione in generazione, attraverso l’esperienza dei nostri maestri artigiani.

Tutti i modelli portano il nome di una località di mare. Le linee pulite ed essenziali, le tonalità calde ed intense, i materiali naturali di prima qualità rievocano alla memoria gli splendidi scenari paesaggistici del nostro stivale, dove la terra viene dolcemente lambita dalle acque cristalline del Mar Mediterraneo.

Federica Napoletano con i suoi sandali preziosi e ricercati, simbolo di uno stile garbato e senza tempo, rivolge a tutte le donne l’invito a camminare con la tradizione italiana ai piedi, proiettando inevitabilmente il nostro pensiero verso la prossima estate…rigorosamente in riva al mare!



Federica, quali sono le tue origini? Ricordi un episodio significativo della tua vita che abbia fatto scattare dentro di te la scintilla per il mondo della moda?

Sono nata da un mix di sangue bergamasco e pugliese, a Sesto san Giovanni, in provincia di Milano, dove ho poi vissuto durante gli anni dell’università. Dopo la laurea, mi sono trasferita in Argentina, a Buenos Aires, una città meravigliosa, il paese dei balocchi! Lavoravo e frequentavo un Master in Marketing per le PMI. Camminando per strada, ho avuto l’occasione di imbattermi in un marchio di calzature che mi ha fatto letteralmente impazzire. Conoscendo i proprietari, ho avuto la fortuna di frequentare il loro laboratorio e di innamorarmi del lavoro manuale che gli artigiani impegnavano per realizzare quelle magnifiche scarpe. Da qui la promessa che avrei fatto lo stesso nel mio Paese.



Qual è stato il tuo percorso di formazione?

L’arte e la pittura mi hanno sempre affascinata, ho infatti frequentato il Liceo Artistico. Mi sono poi laureata in Scienze della Comunicazione e ho conseguito un Master in Marketing in Argentina. Al mio rientro in Italia, ho iniziato a lavorare in RCS nell’area commerciale per i settori moda e cosmesi. Da qui ha preso il via la mia carriera, che mi ha portata successivamente in Mondadori, dove mi occupavo della gestione dei clienti moda per la pubblicità online. Sono approdata infine in Condé Nast, l’ultima esperienza nel settore dell’editoria prima del mio cambio radicale di vita. Nel complesso, sono stati otto anni importantissimi che mi hanno insegnato davvero tanto dal punto di vista umano e professionale.

Nel frattempo, comunque, ho seguito dei corsi di modelleria calzature, fino ad ottenere il Diploma alla Ars Sutoria di Milano…per non dimenticare la mia promessa fatta a Buenos Aires!



Quando e come è nata l’idea di creare il tuo brand?

Nel 2012 mi trovavo in gita con alcuni amici vicino alle Cinque Terre. Volevo dedicarmi alla mia passione e, al tempo stesso, trovare la possibilità di vivere al mare…ero insomma alla ricerca del famoso “piano B”! Pensai che in tutte le località marittime dal fascino indiscusso come Positano, Sorrento, Capri, Saint Tropez esiste una forte tradizione legata alle calzature artigianali: perché non creare anche i sandali delle Cinque Terre? Mi sono subito messa all’opera e, nell’estate del 2013, ho aperto il primo monomarca a Monterosso al Mare. Nella primavera del 2014 mi sono licenziata dal lavoro, ho lasciato Milano e mi sono finalmente trasferita in Liguria.



Perché Lanapo? Cosa significa?

Mi chiamo Napoletano di cognome, per tutti in ufficio sono sempre stata “la Napo”. Ho adorato lavorare a stretto contatto con tutti i miei colleghi, sono stati anni felici e molto divertenti. La scelta del nome del mio brand è stata semplice: Lanapo.



Come mai le calzature? Cosa rappresenta per te questo accessorio?

La scarpa è l’accessorio che mi diverte di più in assoluto, come un gioco!



Quali sono le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono lo stile delle tue collezioni?

Le mie calzature sono una rivisitazione originale di modelli classici attraverso una varietà infinita di colori e materiali. Pur ricevendo quotidianamente offerte da parte di calzaturifici all’estero, non intendo assolutamente abbandonare il Made In Italy. Lanapo è italiana al 100%.