Tiziana Randazzo: “Ecco come nascono le mie borse con i riccioli!”

Modelli unici realizzati a mano nei laboratori fiorentini, secondo il puro savor faire Made in Italy. La bellezza risiede nell’imperfezione, che deriva dalla manualità dei nostri maestri pellettieri.

Le Curly bags si distinguono per le linee rigorose, lo stile metropolitano, il design asciutto ma di tendenza, le cromie intense, l’utilizzo delle più pregiate pelli italiane.

La stilista palermitana si rivolge alle donne disinvolte, raffinate, sicure di sé, con una forte personalità, capaci di sprigionare con classe la propria unicità attraverso la borsa che indossano.



Chi è Tiziana Randazzo? Quali sono le tue origini?

Sono nata a Palermo, in Sicilia, isola meravigliosa, ricca di storia e cultura, dove la bellezza delle opere artistiche e dei paesaggi naturali s’incontra con l’allegria della gente e la vivacità dei colori. La mia terra mi ha trasmesso valori genuini che custodisco come un tesoro. Sin da bambina sono sempre stata una sognatrice. Oggi però riesco ad essere, al tempo stesso, una donna concreta e determinata.



Alle tue spalle una brillante carriera come top model. Com’è nata la tua passione per la moda? Qual è stato il momento decisivo in cui hai abbandonato le passerelle per diventare stilista ed imprenditrice?

Sin da piccola sono sempre stata attratta dalle cose belle, dall’eleganza e dalla moda in generale. Guardavo con ammirazione gli abiti dei grandi stilisti durante le sfilate, sognando un giorno di poter essere proprio io a calcare quelle passerelle. Così mi sono trasferita a Milano, poi a Parigi e quindi a Londra per iniziare la carriera di top model. Ho sfilato per le più importanti maison, lavorando con indossatrici famose e griffe internazionali. Ero comunque consapevole che la professione di modella ha un ciclo di vita breve e così, quando è giunto il momento di cambiare strada, l’ho fatto con le idee ben chiare, già sapendo che sarei rimasta nel campo della moda…in una nuova veste!



Quando è nato il brand Curly Bags? Come mai hai scelto di non utilizzare il tuo nome per firmare le tue creazioni?

Il brand è nato nel 2016. Si tratta di una realtà nuova, fresca, giovane. La mission dell’azienda è quella di celebrare l’autenticità delle lavorazioni handmade degli artigiani pellettieri fiorentini. I miei capelli ricci identificano la mia immagine e trasmettono all’esterno la mia essenza: sono IO. Per questo motivo ho scelto il nome Curly Bags, che oltretutto ha una bella melodia, è corto e suona bene. E poi il riccio è anche sinonimo di naturalezza, carattere vivace e allegria contagiosa…esattamente il messaggio che desidero trasmettere attraverso le mie collezioni.



Come mai le borse? Cosa rappresenta per te questo accessorio?

La borsa per una donna è un accessorio fondamentale. Non è soltanto la “scatola” dove riporre i nostri effetti personali, è anche un contenitore di sogni e segreti. Essa custodisce con riservatezza il lavoro, il divertimento, la passione…qualcosa di intimamente nostro, che ci appartiene nel più profondo. Ogni borsa è originale e misteriosa, come la persona che la porta con sé. Siamo fatti per essere unici, anche se indossiamo un accessorio che in apparenza può sembrare simile ad un altro: al suo interno si nasconde una mondo privato, diverso da qualsiasi altro.



Quali sono le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono lo stile delle tue collezioni? Che importanza assume per te l’artigianalità Made in Italy?

Il mio è uno stile elegante-classico, che strizza l’occhio all’originalità, senza mai esagerare. L’obiettivo è quello di far prevalere un’impronta pulita e chic. Le mie borse mi somigliano molto: sono una persona raffinata e sobria…una donna da jeans e camicia! In un contesto dove si cerca a tutti i costi l’insolito, il capo o l’accessorio “strano”, io preferisco rimanere fedele all’arte manifatturiera, alla tradizione dei vecchi laboratori, con quel tipico odore di pelle misto a tabacco. Artigianalità per me significa unicità e differenza. I difetti e le imperfezioni diventano dei punti di forza perché rappresentano l’attestato del lavoro vero, quello realizzato dalle mani esperte e consumate dei maestri pellettieri, capaci di dar forma concreta ad ogni mia idea, con gioia e passione per il proprio antico mestiere..



Cosa c’è di Tiziana, delle tue origini, della tua cultura e del tuo mondo, nelle tue creazioni? Che cosa ti ispira?

Nelle mie Curly Bags c’è tutto di me, il mio mondo, le mie radici, il mio passato, il mio presente, i miei sogni per il futuro. L’ispirazione arriva in ogni momento della giornata, qualunque cosa stia facendo, vedendo o indossando. Creo un modello nella mia mente e lo sviluppo. Talvolta succede che il risultato finale sia completamente diverso da ciò che avevo immaginato...è questo l’aspetto più divertente della creatività.



Che cosa proponi per la prossima primavera ormai alle porte?

Modelli rigidi di media grandezza, dai colori pastello e dalle tonalità chiare, fresche e leggere, che ci portino immediatamente a pensare alla natura, ad un campo fiorito, ai raggi del sole, alle onde del mare, ai nostri momenti più piacevoli di vacanza e relax.