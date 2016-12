19 novembre 2014 Alta o formosa, scopri la moda che ti fa bella La prima regola per avere un look perfetto è saper valorizzare il proprio corpo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:17 - Alta, sottile, minuta o formosa: quattro tipologie di fisico da valorizzare con gli outfit giusti. Scopri i tuoi punti di forza e i capi giusti per esaltarli al massimo. La prima regola per avere un look perfetto è, infatti, saper valorizzare il proprio corpo.

SE SEI ALTA - Puoi puntare sulla tua statura indossando capi ampi che riproporzionino la figura: via libera a maglie e maglioni oversize, maniche a pipistrello, pantaloni a palazzo o a zampa. Ballerine, stivali da cavallerizza e borse maxi completeranno il tuo outfit con stile. SCOPRI



SEI MINUTA? - Abbandona abiti, gonne e cappotti lunghi. Meglio puntare su linee semplici e diritte come leggins, skinny pants, gonne svasate al ginocchio o il classico tubino che slancia. Non dimenticare mai un bel tacco 10 e borsette a bauletto o pochette. SCOPRI



LA DONNA SOTTILE - Può rubare qualcosa dal guardaroba maschile: camicie con taglio da uomo e tailleurs valorizzano il tuo fisico filiforme. Evita capi troppo aderenti o gonne corte che farebbero risaltare troppo la tua magrezza. Osa con scarpe e accessori super femminili per dare un tocco unico al tuo outfit. SCOPRI



SEI FORMOSA? - Esalta le tue curve e nascondi le rotondità di troppo. Scollature mozzafiato, camicie femminili e abiti sexy valorizzeranno il tuo fisico. Perfetti tacchi alti che slancino la figura e borse squadrate che riproporzionino le tue rotondità. SCOPRI