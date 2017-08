Padova, licenziata per troppe assenze: la mamma di Aurora è stata riassunta

Era stata licenziata a causa delle troppe assenze maturate per seguire la figlia Aurora, morta a 8 anni dopo aver lottato per metà della sua vita contro la leucemia. Dopo un appello, Valentina Donà ha trovato un lavoro, tornerà nella pasticceria di Vigonza, in provincia di Padova, dove lavorava prima della malattia della "bambina più buona d’Italia", che aveva rinunciato ai regali di compleanno per fare una donazione a Team for children, l'associazione che la stava aiutando.