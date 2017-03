Iglesias, donna uccisa a coltellate dal marito nel corso di una lite

Una donna di circa 30 anni è stata accoltellata dal marito in un'abitazione ad Iglesias. La giovane, morta poco dopo l'arrivo in ospedale, è stata ferita con numerosi fendenti, di cui uno mortale alla gola, al termine di un litigio in casa. Sul posto sono subito arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Iglesias, la Squadra mobile e il 118. Ma nonostante l'arrivo dei soccorsi, per la 30enne non c'è stato nulla da fare.