Cagliari, piccolo elicottero cade su una strada: un ferito

Un piccolo elicottero è caduto nell'hinterland cagliaritano, provocando almeno un ferito. Non si conoscono le condizioni della persona rimasta coinvolta nell'incidente e ancora non si sa se si sia trattato di un atterraggio di emergenza o di un incidente. L'elicottero ha anche urtato un'auto in transito, ma senza conseguenze sul conducente. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale e il 118.