Pittrice uccisa nelle Marche, l'ex marito: "E' stato mio figlio Simone"

L'ex marito non aveva mai affrontato l'interrogatorio di garanzia: quando era stato fissato, l'uomo era finito in ospedale per problemi di salute. Da sette mesi Santoleri era finito in carcere con il figlio, con l'accusa di omicidio volontario in concorso e distruzione di cadavere.



Adesso, come scrive il "Resto del Carlino", l'ex della pittrice ha chiesto al pm di Teramo di essere sentito e, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha dichiarato che la donna fu soffocata durante un litigio per motivi economici, e che l'unico responsabile della sua morte è Simone. "Confermo che Santoleri ha rilasciato dichiarazioni spontanee, molto sofferte - ha commentato l'avvocato dell'uomo, Alessandro Angelozzi -. Si è voluto liberare di un peso psicologico che grava su di lui da troppo tempo".