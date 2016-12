Strage Milano, furto in casa sorella di una delle vittime durante funerale

06:56 - Furto nella casa del magistrato Francesca Claris Appiani, sorella dell'avvocato Lorenzo, una delle vittime della strage avvenuta all'interno del Tribunale di Milano il 9 aprile scorso. I malviventi hanno svaligiato l'appartamento, a Milano, approfittando dell'assenza dell'intera famiglia Claris Appiani, all'Elba per la sepoltura di Lorenzo. "Provo disgusto per questi sciacalli", ha commentato il padre Aldo.

"Dopo la morte di mio figlio, un dolore terribile, cosa vuole che mi importi di un furto...", ha aggiunto Aldo Claris Appiani. "Il mio è un discorso sull'umanità. Sapevano che eravamo tutti all'Elba per i funerali di Lorenzo, e hanno approfittato della nostra assenza per entrare in casa. Provo disgusto per questi sciacalli".



Aldo Claris Appiani non esclude che i ladri siano entrati anche in casa dello stesso Lorenzo, magari per prendere le chiavi di casa di Francesca, "visto che ognuno di noi, in famiglia, ha le chiavi di tutti gli altri. Dal giorno della strage, non abbiamo mai trovato le chiavi dell'appartamento di mio figlio. Le abbiamo cercate ovunque, ma non le avevano neanche i carabinieri. Una strana coincidenza".