Milano, spruzza una sostanza urticante in metropolitana: panico tra i viaggiatori in piazza Duomo

Paura in metropolitana a Milano, alla fermata Duomo, dove un treno della linea M1 proveniente da Bisceglie è stato fatto evacuare per "saturazione di una sostanza nell'aria". Lo conferma la questura. Si tratta di una sostanza urticante, spruzzata da un ragazzo nel vagone, che ha creato disagi e rossori agli occhi a diversi passeggeri. Sul posto vigili del fuoco e soccorritori del 118. La fermata è stata chiusa per precauzione.