Locri in piazza per le vittime della mafia, don Luigi Ciotti: "Siamo tutti sbirri"

Manifestazione a Locri, indetta dall'associazione Libera, per la XXII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. In testa al corteo hanno sfilato i familiari delle vittime. "Creare opportunità di lavoro come contrasto alle organizzazioni criminali", è il messaggio lanciato dal procuratore della città calabrese, Luigi D'Alessio.