Croazia: a Natale atmosfere incantate e magiche tradizioni

Per un break invernale ci sono alcuni famosi mercatini di Natale e splendide celebrazioni sul mare, per condividere la gioia, la magia e l'entusiasmo natalizio, tra momenti magici, luci scintillati e un'atmosfera che riscalda il cuore.

La Croazia è bella da visitare in tutti i periodi dell'anno, non solo d’estate.

Zagabria: non c’è posto migliore in Europa per cominciare il mese di dicembre. Dal 2 dicembre al 7 gennaio la capitale croata è allietata dalla luce di migliaia e migliaia di lampioni colorati. Strade, piazze, parchi sono ugualmente affascinanti e ottime mete per una passseggiata e per scaldarsi con una tazza di vin brulè o di cioccolata calda. Zagabria, inoltre, è una città pet friendly: i proprietari di animali domestici possono scoprire il Time Out Heritage Hotel, con il suo programma speciale rivolto ai simpatici amici pelosi e, naturalmente, anche ai loro proprietari. Nel centro di Zagabria, presso OUT Rooftop sono in programma interessanti conferenze, deliziose pappe, un servizio fotografico e molto altro.

A un’ora da Zagabria si trova Varaždin, la città degli angeli e antica capitale della Croazia, che trasmette la sua gioia natalizia per tutto il centro storico grazie a una vasta scelta di buona musica, buon cibo e spettacoli. A est di Zagabria troviamo la Slavonia, seconda regione più estesa della Croazia, dove si possono visitare numerose località uniche in questo periodo dell’anno. Tra gli spettacoli più interessanti, il Ballo di Natale dei Lipizzani a Djakovo, un appuntamento unico nel suo genere e imperdibile per chi ama i cavalli.

Nel mese di dicembre Parenzo brilla di luci e addobbi colorati: in Avvento questa località è da diversi anni tra le più visitate di tutta l'Istria grazie alla sua ricca offerta, ideale per chi vuole vivere una gioiosa atmosfera natalizia. Il programma inizia il 12 dicembre con l'illuminazione della piazza Matije Gupca e prosegue con numerosi concerti, intrattenimento sulla pista di pattinaggio, particolarmente apprezzato dai bambini. Da non perdere il Natale in riva al mare a Rovigno, che a dicembre si trasforma in una vera favola. Si passano momenti di festa indimenticabili tra le luci e le decorazioni in tutto il borgo medievale di Motovun, dal quale si gode uno spettacolare panorama, grazie alla posizione sopraelevata del centro storico, arrampicato su una collina.

Altra meta imperdibile di quest’inverno è la romantica città di Opatija: dal 1° dicembre al 7 gennaio la località si trasforma in uno splendido paesaggio da fiaba, nel quale godere di esperienze indimenticabili. Gli Schiaccianoci giganti nelle loro divise rosse, la pista di pattinaggio a pochi passi dal mare, numerose mostre, programmi musicali e teatrali, i canti natalizi che accompagnano i visitatori lungo romantiche passeggiate tra gli splendidi addobbi luminosi e cipressi antichi: tutto questo fa parte dell’atmosfera che rende l’Avvento a Opatija un momento perfetto per visitare la città. L’intrattenimento vi aspetta anche in numerose località cittadine della regione, con un ricco programma e un’eccellente offerta gastronomica.

L’esperienza che si può fare a Dubrovnik a dicembre è completamente diversa da quella dei mesi estivi: si possono godere rilassanti passeggiate lungo le famose mura, approfittare di momenti culturali e di intrattenimento in occasione del Festival Invernale di Dubrovnik con concerti, eventi, laboratori e una ricca proposta gastronomica. Potrete trovare altri luoghi in cui rivivere le atmosfere della serie tv "Il Trono di Spade" visitando il Palazzo di Diocleziano a Spalato. La residenza dell’imperatore romano, inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, si anima ed esplode di allegria natalizia offrendo stand, concerti e numerosissime attività in luoghi come la Riva, le Prokurative e Narodni Trg. Chi desidera aggiungere al giro natalizio ancora un po’ di cultura sotto l’egida dell’UNESCO, può scoprire lo speciale spirito del Natale di Zara e Šibenik.

Non c’è limite alla magia: in Croazia, la terra delle mille isole e dalle magiche esperienze, il tempo di Avvento regala infinite suggestioni.

Informazioni: www.croazia.hr