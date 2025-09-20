Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
Il nuovo canale di Tgcom24

TgcomMag, dal fenomeno New Martina alla pharma diet: il meglio della settimana

Tutte le notizie su nuovi trend digitali, mode e curiosità

20 Set 2025 - 11:36
© Tgcom24

© Tgcom24

È nato TgcomMag, il nuovo canale di Tgcom24 dedicato a notizie e approfondimenti su donne, lifestyle, viaggi, food e tanto altro. 

Questa settimana l’attenzione è tutta sulla separazione tra Monica Bellucci e Tim Burton, un addio che ha fatto il giro del mondo e che diventa lo spunto per riflettere su come si affronta la fine di un amore dopo i 60 anni

Nei giorni scorsi si è parlato anche del fenomeno New Martina, di Sophie Codegoni, ritocchini e bellezza al naturale, di pharma diet. E, ancora, la sfida di look tra Kate Middleton e Melania Trump, prank video e tante altre notizie che trovate sulla nuova pagina TgcomMag.

Ecco il meglio della settimana.
 

DONNE

LIFESTYLE

BEAUTY

BENESSERE

VIDEO

FAMIGLIA

CURIOSITÀ

VIAGGI

Ti potrebbe interessare

tgcom24

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema