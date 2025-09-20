TgcomMag, dal fenomeno New Martina alla pharma diet: il meglio della settimana

Tutte le notizie su nuovi trend digitali, mode e curiosità
© Tgcom24
È nato TgcomMag, il nuovo canale di Tgcom24 dedicato a notizie e approfondimenti su donne, lifestyle, viaggi, food e tanto altro.
Questa settimana l’attenzione è tutta sulla separazione tra Monica Bellucci e Tim Burton, un addio che ha fatto il giro del mondo e che diventa lo spunto per riflettere su come si affronta la fine di un amore dopo i 60 anni.
Nei giorni scorsi si è parlato anche del fenomeno New Martina, di Sophie Codegoni, ritocchini e bellezza al naturale, di pharma diet. E, ancora, la sfida di look tra Kate Middleton e Melania Trump, prank video e tante altre notizie che trovate sulla nuova pagina TgcomMag.
Ecco il meglio della settimana.
Commenti (0)