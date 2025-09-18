Carmen Fiorito, il volto dietro il fenomeno "New Martina": è lei la nuova Chiara Ferragni?

La viralità si è tradotta in business concreto. Dopo il primo punto vendita a Napoli, sono arrivati Bologna, Palermo, Caserta e infine Milano. Ogni inaugurazione è diventata un evento di massa, con folle paragonabili a quelle dei concerti e file di ragazzi pronti a filmare con lo smartphone. "New Martina è un brand che veste un cellulare con personalità e stile", ha spiegato ancora Carmen Fiorito al quotidiano. Oggi il marchio conta cinque negozi e punta a raddoppiare, con dieci aperture in programma in Italia e l’ambizione di arrivare anche all’estero. Un percorso che lei stessa ha definito “un fenomeno per caso”, titolo del libro autobiografico pubblicato nel 2023.