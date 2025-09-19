Eclissi di Sole, il 21 settembre nell'emisfero Sud: ecco quando si vedrà in Italia

Nonostante la spettacolarità dell'evento, solo poche persone potranno ammirarlo dal vivo. La fascia di visibilità infatti è ristretta a zone poco popolate, come l'Antartide, e ad alcune aree della Nuova Zelanda meridionale. Nella città di Auckland, ad esempio, l'eclissi sarà visibile con inizio alle 06:10 del 22 settembre ora locale, con un massimo alle 06:55 e fine alle 08:04. A livello globale, la magnitudine massima stimata sarà pari a 0,855, con un oscuramento dell'area solare fino all'80%.