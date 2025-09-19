Sophie Codegoni, i primi ritocchini a 16 anni poi il passo indietro: il ritorno al naturale è il nuovo trend di bellezza?

Quando Sophie Codegoni ha rivelato in una trasmissione tv di aver fatto i primi ritocchini a soli 16 anni, con un filler alle labbra, la sua confessione ha colpito per la sincerità e per il messaggio rivolto soprattutto ai più giovani. Oggi, dopo aver sciolto i filler e rivisto il suo rapporto con l’immagine, l'influencer racconta di aver “esagerato” e di essere tornata indietro. Una scelta che apre una riflessione più ampia: perché spesso arriva il pentimento dopo i trattamenti estetici, e perché il ritorno al naturale sta diventando un vero trend beauty?