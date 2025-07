Il nuovo beauty trend delle vip è ributtante: ecco cosa si mettono in faccia

Si tratta di una tecnica minimamente invasiva che consiste nell'applicare sulla pelle un dispositivo dotato di microaghi in grado di creare migliaia di micro-canali. Queste piccole forature stimolano la produzione naturale di collagene e, allo stesso tempo, facilitano l’assorbimento di sieri come quelli a base di PDRN. In pratica, non solo favoriscono il rinnovamento cutaneo, ma agiscono da veicolo ottimale per i principi attivi.