Accuse di usare il botox, Jennifer Lopez non ci sta: "Non datemi della bugiarda!"

Sembra non placarsi la polemica che vede coinvolta Jennifer Lopez , accusata dagli hater sui social di usare botox senza però avere il coraggio di ammetterlo. Dopo aver risposto tramite Instagram, la cantante e attrice è tornata sull'argomento in un'intervista al magazine " People ". "Non chiamatemi bugiarda - si è difesa -, non ho bisogno di dire bugie, sono stata sempre piuttosto onesta in tutta la mia vita".

La forma invidiabile sfoggiata da JLo e la sua pelle da ragazzina creano stupore e ammirazione in migliaia di fan ma anche incredulità e malignità in chi invece non ci vede nulla di naturale ma solo un ottimo lavoro da parte del chirurgo estetico.

E se già l'accusa di essere ricorsa alla chirurgia aveva indispettito la Lopez, quello che proprio non riesce ad accettare e di essere considerata una bugiarda che mente per nascondere l'eventuale ritocchino. "Non giudico nessuno. Se vuoi farti botox e punturine va benissimo! - ha detto nell'intervista -. Non voglio però che la gente menta su di me dicendo 'oh, cerca di farci credere che queste cose funzionano'. No, io vi dico che funziona quello che faccio. Per favore, non datemi della bugiarda!".

