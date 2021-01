Jennifer Lopez inizia l'anno in bikini rosso... meditando in spiaggia

In bikini rosso e vestaglia con il suo nome impresso sul retro, da una spiaggia della Florida Jennifer Lopez regala ai suoi 137 milioni di fan un video "motivazionale" per un nuovo anno all'insegna della positività. La star, che mostra un fisico mozzafiato a 51 anni, scrive: "Meditazione, affermazione" e poi aggiunge "Motivazione del lunedì" mentre saluta l'oceano alzando le braccia e inchiandosi come in una preghiera.

Nemmeno un mese fa Jennifer aveva confessato al tabloid People di voler iniziare il 2121 con una "prospettiva positiva e piena di speranza" e in questo video la ballerina, attrice e cantante ha tenuto fede al suo proposito.

Dopo uno spettacolo di Capodanno in cui si è esibita durante l'evento Rockin' Eve di Dick Clark, ecco quindi una clip per ricordare ai fan le sue buone intenzioni per il 2121.

Pancia tonica e gambe tornite la cantante di "Jenny From The Block" sorride alle telecamere in riva al mare a Miami durante un sessione di meditazione.

La star ha poi pubblicato una foto in cui mostra ai suoi follower che ha già ripreso anche la sua routine di allenamento.

Concentrata mentre utilizza una delle tante macchine per il fitness nella sua palestra la Lopez si è fatta fotografare con un reggiseno atletico bianco che mette in risalto le sue splendide curve.

Insomma un 2021 più che mai all'insegna del sex appeal.

