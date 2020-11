People's Choice Awards, JLo. in lacrime: "Donne siate orgogliose di voi stesse..."

"La vera misura è ispirare le ragazze di tutte le età e di tutti i colori, di tutto il mondo, a sapere che possono fare quello che vogliono, e ad essere orgogliose di ciò che sono...". Insignita come "Icona dell'anno" durante la 46esima edizione dei People's Choice Awards, Jennifer Lopez ha accettato il premio e con le lacrime agli occhi ha fatto un commovente discorso motivazionale per tutte le donne. Tra gli altri premiati i BTS, Justin Bieber, Sofia Vergara, Ellen Pompeo...

La kermesse per assegnare, esclusivamente con i voti del pubblico, i premi popolari per musica, tv e cinema, che si è tenuta nella notte a Los Angeles in modalità covid, ovvero sia virtualmente sia in presenza, è stata presentata da Demi Lovato e ha visto molti ospiti sul palco e in videochat.

Superstar della serata la bellissima Jennifer Lopez, che, vestita in rosso come Barbie Magia, sul palco è scoppiata in lacrime e ha tenuto un lungo e commovente discorso. "Non importa da dove venite", ha detto rivolgendosi a tutte le giovani donne del mondo: "Voglio che sappiate che i vostri sogni sono limitati solo dalla vostra immaginazione, dalla determinazione e dalla volontà di non arrendersi mai. Se in qualche modo vi ho ispirato questo è il premio più grande che potrei mai ricevere. Accetto questo premio con grande umiltà e gratitudine, e speriamo che possiamo iniziare a guarire come un paese e stare insieme uniti e orgogliosi e in armonia" e ha poi aggiunto: "Come latine e come donne, dobbiamo lavorare il doppio per cogliere le opportunità, a volte i miei grandi sogni e le mie ambizioni, hanno innervosito le persone intorno a me (...) Più dicevano che non potevo, più sapevo che dovevo farlo. Quindi ora sono qui molto grato sapendo che la vera misura del mio successo non è nei numeri al botteghino o nei dischi venduti, ma nell'amore che Mi sento da tutti voi ".

A trionfare nelle varie categoria per i film è stato l’action movie "Bad Boys For Life", che si è portato a casa il riconoscimento come "Miglior film del 2020". Nella categoria per il "Miglior film d’azione", invece, è stato premiato il live-action "Mulan". In quella come "Miglior attore in un film d’azione" la "statuetta" è andata a Chris Hemsworth per "Extraction" e a Will Smith, che si è portato a casa il premio come "Miglior attore del 2020", sempre grazie a "Bad Boys For Life". Migliore attrice al femminile invece è stata Tiffany Haddish per "Like a Boss".

"Grey’s Anatomy" è stato eletto "Miglior show del 2020", e la protagonista Ellen Pompeo ha trionfato anche come "Miglior attrice televisiva dell’anno".

Nella musica a vincere più premi sono stati come sempre i BTS che hanno portato a casa ben 4 riconoscimenti, come milgior album, migliore canzone, miglior gruppo e miglior video musicale e poi Justin Bieber e Ariana Grande...

Ma ecco la lista dei vincitori al completo nelle varie categorie:





People’s Icon

Jennifer Lopez

Champion Award

Tracee Ellis Ross

Movie 2020

Bad Boys for Life

Movie Comedy 2020

The Kissing Booth 2

Action Movie

Mulan

Drama Movie

Hamilton

Family Movie

Onward

Show 2020

Grey’s Anatomy

Drama Serie

Riverdale

Comedy Show

Never Have I Ever – Non ho mai

Show Sci-Fi/Fantasy

Wynonna Earp

Male Movie Star

Will Smith

Female Movie Star

Tifany Haddish

Drama Movie Star

Lin-Manuel Miranda

Comedy movie Star

Chrs Hemsworth

Reality Show del 2020

Keeping Up with the Kardashians

Competition Show

The Voice

Male Tv Star

Cole Sprouse

Female tv Star

Ellen Pompeo

Drama Tv Star

Mandy moore

Comedy Tv Star

Sofia Vergara

DayTime Talk Show

Ellen Degeneres Show

NightTime Talk Show

Tonight Show with Jimmy Fallon

Reality Tv Star

Khloe Karadhsian

Competition Contestant

Gigi Goode

Bingeworthy Show (lo show di cui vale la pena fare la maratona)

Outer Banks

Musica e altro

THE MALE ARTIST OF 2020

Justin Bieber

THE FEMALE ARTIST OF 2020

Ariana Grande

THE GROUP OF 2020

BTS

THE SONG OF 2020

Dynamite (BTS)

THE ALBUM OF 2020

Map of the Soul: 7 (BTS)

THE COUNTRY ARTIST OF 2020

Blake Shelton

THE LATIN ARTIST OF 2020

Becky G

THE NEW ARTIST OF 2020

Doja Cat

THE MUSIC VIDEO OF 2020

Dynamite (BTS)

THE COLLABORATION SONG OF 2020

WAP (Cardi B feat. Megan Thee Stallion)

THE SOUNDTRACK SONG OF 2020

Only the Young (Taylor Swift– Miss America)

THE SOCIAL STAR OF 2020

Emma Chamberlain

THE BEAUTY INFLUENCER OF 2020

James Charles

THE SOCIAL CELEBRITY OF 2020

Ariana Grande

THE ANIMAL STAR OF 2020

Doug the Pug

THE COMEDY ACT OF 2020

Leslie Jones: Time Machine

THE STYLE STAR OF 2020

Zendaya

THE GAME CHANGER OF 2020

LeBron James

THE POP PODCAST OF 2020

Anything Goes with Emma Chamberlain

