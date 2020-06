Jennifer Lopez super sexy al lavoro... per un nuovo disco: "Stiamo cucinando qualcosa di bollente"

Jennifer Lopez stuzzica la curiosità dei suoi fan postando alcuni scatti super sexy in cui appare in una sala di registrazione, cuffie alle orecchie, con una canottiera scollatissima, pantaloncini corti e lunghi stivali al ginocchio : "È estate e stiamo cucinando qualcosa di molto caldo", scrive la popstar, che non pubblica un album completo dal 2014. "Non vedo l'ora che sentiate ciò a cui stiamo lavorando...", aggiunge.