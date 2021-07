"Temptation Island", Floriana in lacrime per il fidanzato: "Si sta costruendo una storia d'amore con un'altra"

"Come faccio a farmi una famiglia con uno che a 34 anni, invece di pensare ai nostri problemi, si sta facendo la storia d'amore con un'altra?". Durante il suo secondo falò a "Temptation Island", Floriana scoppia in lacrime dopo aver visto il fidanzato Federico sempre più vicino alla single Vincenza. "Io non sto facendo questo. Gli ho detto 'divertiti', è giusto, 'parla, dialoga', ma lui sta sempre attaccato a questa ragazza. Con le altre neppure ci parla".

"Qualche settimana fa ero molto chiuso, spento, annullato. Ora sono ritornato quello che ero", ammette Federico con la single Vincenza. "Prima di mangiare mi dà due baci, prima di andare a dormire mi dice ‘buonanotte amore mio’, prima di farmi la doccia altri due baci. Lei programma tutta la giornata, io non sono così", aggiunge ponendo l'attenzione su alcune situazioni che fatica a digerire.