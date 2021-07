"Temptation Island", Stefano sminuisce Manuela: "Mi fa vergognare è limitata" | Lei scoppia in lacrime 

"Certe volte mi vergogno di lei, è limitata". Stefano, senza mezzi termini, descrive a "Temptation Island" Manuela e si lascia andare ad acune confidenze con la single Federica. "È insicura, infatti è anche rifatta", continua Stefano che elenca tutti gli aspetti che non apprezza della compagna. Frasi tanto dure da sopportare da parte di Manuela che scoppia in lacrime durante il falò della seconda puntata. Ma non è finita qui perché Stefano si avvicina sempre più alla single Federica. Carezze e complimenti, i due sembrano sempre più intimi.

Se da un lato è Stefano ad avvicinarsi alla tentatrice, anche Manuela alimenta sempre più il rapporto con il single Luciano. "Mi sento felice e rispettata da lui, ma da parte mia non c'è nulla oltre all'amicizia", precisa Manuela durante il falò che scoppia in lacrime anche al ritorno nel villaggio.