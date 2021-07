"Temptation Island", rabbia e lacrime per Ste: "Io non la sposo una come Claudia"

"Non mi posso sposare con una così". Dopo essere stato riconvocato al primo falò di "Temptation Island" per vedere i nuovi video della fidanzata Claudia, Ste torna deluso nel proprio villaggio e si sfoga: prima prendendo a pugni una poltrona a sacco, poi parlando con il compagno di avventura Stefano.

Nei video 'incriminati' la ragazza raccontava di non provare più lo stesso desiderio nei confronti del partner, con cui dovrebbe convolare a nozze il 7 agosto. "Ho un blocco, quando vedo che lui si avvicina e capisco perché si avvicina, subito mi irrigidisco. Mi viene l'ansia. A 26 anni non voglio sentirmi come una di 70", spiegava a uno dei single tentatori. "È da più di un anno ormai che sono spenta".