"Temptation Island", le coppie scelgono i tentatori e le tentatrici della nuova edizione

Dopo essere sbarcati in spiaggia, le sei nuove coppie di "Temptation Island" fanno la conoscenza dei tentatori e delle tentratrici, con cui trascorreranno le prossime tre settimane. Tra questi, fidanzati e fidanzate devono scegliere quali li hanno colpiti maggiormente.

Partono i primi, in particolare Ste, che, dopo essersi alzato per guardare meglio le single, sceglie Anastasia. Alessio fa il nome Gabriella, Alessandro quello di Giulia, mentre Tommaso opta per Gabry, precisando però che "l'unica donna bella è la mia". Federico dà la sua preferenza a Vincenza e Stefano a Carlotta. "Tanto a lui va bene la prima che gli dice di sì", aggiunge la fidanzata.



Tocca poi alle donne scegliere. Manuela decide per Luca, Jessica per Davide, mentre Floriana per Lucino. "È la mia brutta copia", commenta il fidanzato. A Natascia piace Alessandro, Claudia preferisce Angelo, mentre Valentina non è colpita da nessuno. "Mi spiace", ammette, quindi, su richiesta di Filippo Bisciglia, fa il nome di Manuel.