"Temptation Island", Claudia a un mese dal matrimonio con Ste: "Ci vedo più come amici" | Poi lui si sfoga

"Non sono felice con lui né come vorrei né come dovrebbe essere una persona che sta per sposarsi". Neanche il tempo di entrare nel villaggio di "Temptation Island" e Ste viene chiamato nel pinnettu per ascoltare le parole inedite della fidanzata Claudia, con cui dovrebbe unirsi in matrimonio il 7 agosto.

"Non è più come prima: la complicità, la leggerezza. Soprattutto nell'ultimo anno, queste cose si sono un po' perse", continua la ragazza. "A volte ci vedo un po' più come se fossimo degli amici, anche perché poi, quando c'è quella cosa in più, io mi blocco. A livello intimo, nell'ultimo anno quella cosa in più è diventata rarissima. Lui cerca il contatto fisico, io cerco le scuse".

"Mi ha fatto la tomba, ammazzato e sotterrato. Io ero lì, morto" commenta il ragazzo, che nel primo falò vede la fidanzata non solo ribadire i medesimi concetti, ma anche avvicinarsi a uno dei single. Dopo aver visto queste immagini, Ste si lascia andare a un duro sfogo di rabbia prendendo letteralmente a pugni uno dei puff presenti nel villaggio dei fidanzati.