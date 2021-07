"Temptation Island", Tommaso bacia la tentatrice e Valentina chiede il falò di confronto

Se durante la prima puntata di "Temptation Island" era emerso un Tommaso folle di gelosia per la fidanzata Valentina, di 20 anni più grande, in questa si è assistito a un capovolgimento dei ruoli.

Nel corso dei giorni, infatti, il ragazzo si è legato in maniera sempre più profonda alla single Giulia, che ha anche più volte baciato: dapprima nascondendosi sotto una coperta, poi alla luce del sole. "Ormai è fatta. Lo sai che per me è la fine? Non ci dovevi essere qua", ha commentato il ragazzo, prima di immaginare un'ipotetica relazione proprio con la ragazza. "Tu sei perfetta, sia dentro che fuori. Lo sai che se ti rifai il seno diventi greve? Ancora di più".

In virtù di quanto visto, la fidanzata Valentina ha chiesto il falò di confronto immediato, in cui, invece che attaccare il compagno fedifrago, si è soprattutto giustificata per i propri comportamenti. Di fronte alla domanda finale di Filippo Bisciglia, però, la donna ha scelto comunque di interrompere la propria relazione e lasciare "Temptation Island" da sola.