"Temptation Island", Jessica scopre quello che pensa il suo fidanzato di lei: "Non fa un c***o"

"Lavora tre mesi sì, un anno no, un mese sì. Sono sette anni che la conosco e non ha mai fatto un c***o in vita sua". Nel suo primo falò di "Temptation Island" Jessica scopre ciò che pensa di lei il fidanzato Alessandro.

Sempre durante il falò, la ragazza ha modo di ascoltare anche i commenti delle single del villaggio, particolarmente dure nei confronti di Alessandro. "È disarmante, io un uomo così non pensavo neanche che esistesse, è fidanzato perché vuole continuare a fare questa vita qua, non perché è innamorato", commenta una, "si allena e mangia, si allena e mangia", aggiunge un'altra, "non lo vorrei neanche se fosse l'ultimo uomo sulla terra", conclude una terza.