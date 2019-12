Simona Ventura con in braccio il cane di Nadia Toffa commuove il web

C'era un rapporto speciale dietro le quinte tra Nadia Toffa e Simona Ventura. Le due "Iene", infatti, si sentivano spesso per commentare le puntate, ma anche per condividere pensieri e opinioni. "Ma che emozione stamattina poter tenere in braccio la tua Totò! Cara Nadia Toffa la tua presenza è ancora viva nell’anima di tutte le persone (e sono tante) che ti vogliono bene!", ha scritto Supersimo vicino alla foto in cui tiene in braccio la cagnolina.