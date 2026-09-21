Una delle novità più rilevanti riguarda il sistema di voto. Alla telefonia tradizionale si affiancherà il voto online attraverso, che entrerà a far parte della Giuria Popolare. "L'idea è rendere il voto aperto a tutti", ha spiegato De Martino. Con l'app, ha aggiunto, si vuole "allargare la platea" e rendere la procedura più semplice: "Il voto è più immediato perché si può scegliere direttamente il nome del cantante e non ci saranno i codici". Anche il pubblico inizierà a pesare fin dall'esordio. Martedì la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web conterà per il 67%, mentre la Giuria Popolare avrà il restante 33%. Mercoledì sarà invece la Giuria delle Radio a valere il 67%, contro il 33% del pubblico.