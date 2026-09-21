Lenny Kravitz è il nuovo Ken: così è entrato nel mondo Barbie

Ken in versione Lenny Kravitz e l'artista in uno dei suoi look iconici che hanno fatto da ispirazione © Ufficio stampa/Afp
Lenny Kravitz non è solo cantante, autore, musicista, produttore discografico, attore e designer pluripremiato. È anche il nuovo Ken. Questo 2026 prosegue all'insegna dei festeggiamenti per i 65 anni di un personaggio riconosciuto icona globale, culturale e di stile. Molto più che un banale "fidanzato di".
Lenny Kravitz nuovo Ken: così è entrato nella famiglia di Barbie
L'omaggio alla star è anche un modo per celebrare il suo "Blue Electric Light Tour" e la sua eredità artistica. Grande talento e molteplici sfaccettature, Lenny Kravitz ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo, ha battuto record del settore e ha ottenuto grandi consensi per i suoi contributi e la sua influenza nel mondo della musica. Dal canto suo, nel corso del 2026 Ken si è lanciato in nuove avventure, come la collaborazione con Steve Aoki e la partecipazione a uno spot per il Super Bowl LX in qualità di brand ambassador. Il marchio Barbie ha ora scelto come uno dei suoi "Kenbassadors" la star statunitense, 62 anni compiuti lo scorso maggio.
Il look di Lenny Kravitz in versione Ken
La bambola da collezione Ken Lenny Kravitz trae ispirazione da un iconico look da palcoscenico dell'artista, con una canotta a collo alto in rete color bronzo e jeans a zampa abbinati a una cintura borchiata, stivali, occhiali da sole e le sue caratteristiche treccine. "Barbie è un’istituzione e, da bambino, non avrei mai potuto immaginarlo - ha detto l'artista -. È un onore e un'esperienza assolutamente surreale". L'omaggio alla star cade nel 65esimo anniversario di Ken: "Dalla sua musica che sfida i generi al suo approccio audace allo stile personale, Lenny usa la sua visibilità per sostenere l’individualità, incoraggiando al contempo gli altri a fare lo stesso - ha spiegato Nathan Baynard, vice president and global head of Barbie, -. Siamo orgogliosi di onorare la sua influenza duratura sullo stile e sulla cultura attraverso questa bambola, offrendo ai fan un nuovo modo per celebrare un artista la cui autenticità continua a ispirare generazioni".
© Ufficio stampa
Barbie ha reso omaggio a Lenny Kravitz, nominandolo secondo "Kenbassador", con una bambola da collezione