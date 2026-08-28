Sergio Sylvestre, il prima e dopo: la trasformazione fisica sorprende i fan
Il cantante statunitense ha mostrato sui social una forma completamente diversa rispetto a quella con cui il pubblico lo aveva conosciuto durante "Amici"
La trasformazione fisica di Sergio Sylvestre © Instagram
A distanza di anni dalla vittoria ad "Amici", Sergio Sylvestre torna a far parlare di sé per un cambiamento che riguarda soprattutto il suo aspetto fisico. Il cantante statunitense ha infatti mostrato sui social una forma completamente diversa rispetto a quella con cui il pubblico lo aveva conosciuto durante il talent show. Un risultato che sarebbe arrivato dopo un percorso dedicato all'alimentazione e all'attività fisica.
La vittoria ad Amici e la sua stazza imponente
Nel 2016 Sergio Sylvestre aveva conquistato il primo posto ad "Amici", imponendosi in finale su Elodie, alla quale era stato assegnato il Premio della critica. A colpire il pubblico, oltre alla voce profonda e dalle caratteristiche soul, era anche la sua notevole presenza fisica. Il cantante, alto circa due metri, all'epoca aveva infatti una corporatura molto robusta. Una condizione con cui, come raccontato nel corso degli anni, non sempre aveva avuto un rapporto semplice e che oggi appare profondamente modificata.
Il percorso nutrizionale e l'attività fisica
Le immagini condivise da Sylvestre sui social mostrano una trasformazione evidente. Il cantante ha cambiato in maniera significativa il proprio aspetto dopo aver intrapreso un percorso che ha coinvolto sia l'alimentazione sia l'esercizio fisico.
Il risultato non è passato inosservato ai suoi follower. Sotto il post nel quale ha mostrato la nuova forma fisica sono arrivati numerosi apprezzamenti, tra "mi piace" e commenti dedicati al cambiamento ottenuto. "Complimenti per la costanza, il sacrificio e la determinazione! Eri bello prima e lo sei adesso! L'importante è che stai bene!", ha scritto una follower. In un altro commento sono arrivati i complimenti per il "lavoro stratosferico" fatto dal cantante per modificare la propria forma fisica.
Le sporadiche apparizioni in televisione dopo il successo
Dopo il periodo particolarmente intenso seguito alla vittoria di "Amici", Sergio Sylvestre ha progressivamente ridotto le proprie presenze sul piccolo schermo. Una delle apparizioni televisive più recenti risale al 2024, quando il cantante ha partecipato allo spettacolo di Capodanno trasmesso da Canale 5 e realizzato a Genova. Prima di quell'occasione era invece tornato sotto i riflettori nel 2017, appena un anno dopo il successo nel talent di Maria De Filippi, partecipando al Festival di Sanremo. In quell'edizione aveva portato sul palco dell'Ariston il brano "Con te".