Il risultato non è passato inosservato ai suoi follower. Sotto il post nel quale ha mostrato la nuova forma fisica sono arrivati numerosi apprezzamenti, tra "mi piace" e commenti dedicati al cambiamento ottenuto. "Complimenti per la costanza, il sacrificio e la determinazione! Eri bello prima e lo sei adesso! L'importante è che stai bene!", ha scritto una follower. In un altro commento sono arrivati i complimenti per il "lavoro stratosferico" fatto dal cantante per modificare la propria forma fisica.