In arrivo la finale nazionale e la finalissima del “Sanremo Rock & Sanremo Trend”

L’11 ed il 12 settembre 2026 presso la sala Rossa del Teatro Ariston di Sanremo, si svolgeranno la finale nazionale e la finalissima di “Sanremo Rock & Sanremo Trend”, evento musicale organizzato da Nove Eventi srl, che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti ed internazionali della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali.
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Ad aggiudicarsi il primo posto al Sanremo Rock 2025 la band NovaBlue, mentre Sanremo Trend è stato vinto invece da Eden. Durante la stagione sono state circa 6.000 le candidature, 300 gli artisti selezionati tra band, duo e singoli per le finali nord, centro e sud Italia. Alla finalissima di sabato ne arriveranno 6 per Sanremo Rock e 6 per Sanremo Trend, serata dove saranno decretati i vincitori della 39esima edizione. L’organizzazione Nove Eventi in solo due giorni porta a Sanremo più di 600 presenze tra finalisti, staff, commissione e accompagnatori.
Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.
La giuria della finalissima: Rock: Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto, Andrea Pratesi (Dophix); Trend: Danila Satragno, Max Dedo, Fio Zanotti. I primi classificati delle due categorie vincono il premio Radio/Stampa a cura di Giovanni Germanelli - Germanelli.com. Un percorso che è partito in estate e si concluderà il 12 settembre a Sanremo.
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"Sanremo Rock & Trend 2026 rappresenta un nuovo traguardo per un progetto che, anno dopo anno, continua a crescere grazie alla passione di artisti, collaboratori e partner. La nostra missione resta quella di offrire un palcoscenico autorevole ai nuovi talenti, valorizzando la creatività, la qualità musicale e la libertà espressiva che caratterizzano le nuove generazioni. Siamo orgogliosi di contribuire a mantenere vivo il legame tra Sanremo e la grande musica italiana. Un sincero ringraziamento va al Teatro Ariston, a Walter Vacchino e ad Alessandro Sindoni per il costante sostegno e per la fiducia che continuano a riporre nel nostro progetto", ha dichiarato il Direttore Artistico M° Angelo Valsiglio.
Il Presidente Giordano Tittarelli: "L'edizione 2026 di Sanremo Rock & Trend conferma la solidità e il prestigio di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la musica emergente. La qualità degli artisti selezionati e la partecipazione sempre più ampia dimostrano la vitalità di un movimento in continua evoluzione. Come Presidente di Nove Eventi desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione: il Comune di Sanremo, le istituzioni, i partner e il pubblico. Continueremo a lavorare con entusiasmo per rafforzare questo percorso e offrire nuove opportunità ai protagonisti della musica di domani."