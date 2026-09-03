In arrivo la finale nazionale e la finalissima del “Sanremo Rock & Sanremo Trend”

Ad aggiudicarsi il primo posto al Sanremo Rock 2025 la band NovaBlue, mentre Sanremo Trend è stato vinto invece da Eden. Durante la stagione sono state circa 6.000 le candidature, 300 gli artisti selezionati tra band, duo e singoli per le finali nord, centro e sud Italia. Alla finalissima di sabato ne arriveranno 6 per Sanremo Rock e 6 per Sanremo Trend, serata dove saranno decretati i vincitori della 39esima edizione. L’organizzazione Nove Eventi in solo due giorni porta a Sanremo più di 600 presenze tra finalisti, staff, commissione e accompagnatori.