Lorella Cuccarini, per fortuna, non si è fatta nulla di grave. Solo una gran scivolata che ha fatto spaventare i suoi compagni di prove di ballo. La showgirl ha condiviso con i fan il piccolo incidente con umorismo, con tanto di effetto sonoro: il suono dei vecchi Windows quando andavano in crash. Nella carriera di una ballerina le cadute sono inevitabili, una scivolata pesante era stata quella del 2019, quando Lorella si era procurata un occhio nero e il volto tumefatto inciampando in una buca sul marciapiede. Al tempo, con la stessa ironia che la contraddistingue, aveva detto di essersi letteralmente schiantata al suolo. Non è la prima volta che la ballerina cade mentre balla "La notte vola", nel 2023 sul palco di Sanremo era scivolata sul palco dell'Ariston durante le prove con il cantante Olly. Lorella Cuccarini, anche in quell'occasione, aveva scritto nella didascalia condivisa sui social: "La notte vola... ma anche io non scherzo". Da fine ottobre Lorella Cuccarini sarà impegnata a teatro con il musical "Aggiungi un posto a tavola" in compagnia di Giovanni Scifoni.