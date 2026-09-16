Dondup. Achille Lauro reinterpreta l’identità del brand attraverso una sensualità misurata

Qual è il tuo personale rapporto con la moda e, nella libera espressione della tua creatività, quali sono – se esistono – le contaminazioni tra i due mondi, musica e moda?

La moda mi dà la possibilità di creare dei mondi, di trasferire ciò che ho in testa nei miei spettacoli. Ho avuto la fortuna di lavorare con tantissimi direttori creativi che mi hanno permesso di immergermi completamente, a 360 gradi, nella moda. Amo creare progetti estetici ed è proprio in quello spazio che musica e moda, per me, si toccano davvero. Per me la moda è un linguaggio, esattamente come la musica. Credo che quello che ogni mattina scegliamo di indossare sia più di un semplice vestito: è uno strumento di identità. E se la musica racconta chi sei attraverso il suono, la moda lo fa attraverso la forma, il tessuto, il modo in cui un capo accompagna il movimento del corpo. Le contaminazioni tra questi due mondi, per me, non sono un esercizio di stile: sono il motivo per cui ho scelto di sfilare durante un concerto, dentro uno stadio, davanti a 60.000 persone, anziché in una location tradizionale. Erotica è nata proprio da questa fusione: una vera sfilata si è svolta durante un concerto, in uno degli stadi più importanti del mondo. La musica si è fusa con la moda sul palco di San Siro ed è stato un evento unico nel suo genere.