Pensinsula. Beachwear e resortwear elegante e ricercato per l’uomo che vive in armonia con la natura
Il luxury brand di costumi e abbigliamento mare, trasparente e pulito come le acque che vorremmo per il nostro pianetadi Elena Misericordia
Pensinsula è il luxury brand beachwear e resortwear che celebra l’autentica essenza del Mediterraneo attraverso collezioni che coniugano artigianalità, innovazione e consapevolezza ambientale. Ogni pezzo descrive il tempo lento dell’estate, l’eleganza essenziale dell’uomo mediterraneo, il dialogo tra natura e design. Tutti i capi sono 100% Made in Italy, realizzati con tessuti nobili e a basso impatto. Il ricco patrimonio artigianale italiano incontra la tecnologia tessile sostenibile d'avanguardia, raccontando una storia di passione per il mare, uno stile ricercato e il lusso responsabile. Capi belli, durevoli e rispettosi del pianeta: Peninsula persegue un modello di business etico e trasparente.
La collezione Primavera/Estate 2026 è un viaggio intimo e vibrante nei ricordi d’infanzia di Edoardo Pasolini, anima creativa del brand. Un tributo affettuoso a Porto Rafael, angolo nascosto e incantato della Sardegna, simbolo di eleganza senza tempo, vita spensierata e natura selvaggia. La collezione cattura l’essenza magica degli anni ’90 vissuti su quel tratto di costa: le feste nella piazzetta al tramonto, il rumore delle barche che accarezzano la riva, le giornate trascorse tra il granito sardo e l’azzurro cangiante del mare. Le stampe raccontano storie d’estate e di libertà, ispirate alle maioliche sbiadite dal sole, ai tessuti delle sdraio vintage e ai fiori spontanei della macchia mediterranea.
Ogni capo è realizzato con materiali naturali e sostenibili: lino, fibra nobile e antica coltivata senza irrigazione, poliestere riciclato, ottenuto da plastiche post-consumo, e cotone Pima, una delle varietà di cotone più pregiate al mondo, coltivata principalmente in Perù, celebre per la sua eccezionale morbidezza, lucentezza naturale ed elevata resistenza. Peninsula propone un total look pensato per l’uomo contemporaneo, che abbraccia uno stile di vita mediterraneo, fatto di leggerezza, autenticità e connessione con la natura.
Da brand specializzato nello swimwear, Peninsula ha infatti allargato i propri orizzonti verso un universo resortwear sempre più completo e, ormai da un anno, a conferma del proprio percorso di crescita a livello sia commerciale che distributivo, ha avviato una partnership con A. Moda, attraverso un contratto di esclusiva mondiale della durata di cinque anni.
Peninsula non è solo un brand, è un lifestyle. Dedicato a chi cerca il sole tutto l'anno, a chi trova ispirazione nella bellezza dei paesaggi naturali e a chi vede la moda come un modo per esprimersi in armonia con l'ambiente.
Quando e com’è nato il brand Peninsula? Come mai la scelta di questo nome?
Edoardo Bastagli (Direttore Generale Operativo di A. Moda S.p.A.): Peninsula è nato nel 2018 da un’idea di Edoardo Pasolini, direttore creativo del brand, con l’obiettivo di raccontare il Mediterraneo attraverso uno stile autentico e contemporaneo. Dal 2025 il percorso di crescita del marchio si è rafforzato grazie alla partnership con A. Moda. Il mio ruolo è quello di guidare lo sviluppo strategico e internazionale del brand, mentre Edoardo continua a definirne l’identità creativa e stilistica. Il nome Peninsula richiama la penisola italiana e racchiude l’essenza del marchio: il mare, il viaggio, la cultura italiana e uno stile di vita profondamente mediterraneo.
Quali sono le cifre stilistiche delle vostre collezioni swimwear?
E.B.: Il costume da bagno resta il cuore dell’identità di Peninsula. Le collezioni si distinguono per un linguaggio estetico riconoscibile, costruito intorno a stampe che raccontano il Mediterraneo. La maiolica è diventata uno dei codici distintivi del brand e, stagione dopo stagione, si affianca a nuovi motivi floreali, geometrici, rigati e animalier. Ogni collezione prende forma attraverso una continua ricerca su materiali, qualità e dettagli.
Non solo costumi da bagno ma un total look dal sapore mediterraneo. Le collezioni Peninsula a cosa si ispirano?
E.B.: Il Mediterraneo è la nostra principale fonte di ispirazione, non solo come luogo geografico ma come cultura e modo di vivere. Il mare, l’architettura, i viaggi e il design italiano diventano il punto di partenza di ogni collezione. Da questa visione è nata l’evoluzione naturale del brand: oggi Peninsula non è più soltanto swimwear, ma un universo resortwear completo che accompagna il cliente durante tutta la giornata. In questo percorso abbiamo dedicato particolare attenzione allo sviluppo della nostra proposta, ampliando la collezione con capi in lino e popeline, tessuti naturali e versatili che interpretano con eleganza e leggerezza lo stile di vita mediterraneo.
Quali sono i capi di punta che proponete per questa Spring/Summer 2026?
E.B.: La SS26 è un omaggio a Porto Rafael in Sardegna. Il costume da bagno rimane il protagonista della collezione, affiancato da camicie in lino Made in Italy, che completano il guardaroba estivo con naturalezza ed eleganza. Le stampe richiamano le maioliche, la macchia mediterranea e i tessuti vintage, dando vita a una collezione che interpreta il mare con autenticità e leggerezza.
Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali nell’ambito della vostra produzione?
E.B.: Rappresentano uno dei pilastri del brand. Tutte le collezioni sono realizzate in Italia con materiali selezionati, come lino, cotone Pima e poliestere riciclato. Crediamo che qualità, ricerca e durata del prodotto siano elementi imprescindibili per costruire un marchio contemporaneo e credibile.
Qual è l’impegno concreto di Peninsula nei confronti del tema della sostenibilità ambientale?
E.B.: La sostenibilità è parte integrante del progetto Peninsula. Il brand è certificato B Corp e utilizza materiali a basso impatto ambientale, tra cui lino coltivato senza irrigazione, cotone Pima certificato e poliestere riciclato da plastica post-consumo. Anche il packaging è riutilizzabile. Per noi sostenibilità significa prendere decisioni responsabili lungo tutta la filiera.
A quale figura maschile vi rivolgete?
E.B.: Ci rivolgiamo a un uomo contemporaneo che ama il mare, il viaggio e la qualità. Un uomo che ricerca uno stile rilassato ma raffinato e che sceglie capi versatili, capaci di accompagnarlo dalla spiaggia alla città. Più che seguire le tendenze, Peninsula interpreta uno stile di vita.
Progetti e sogni per il futuro?
E.B.: L’obiettivo è continuare il percorso di crescita del brand mantenendo intatta la sua identità. La partnership tra Peninsula e A. Moda nasce proprio con questa visione: valorizzare il brand attraverso un progetto di sviluppo strutturato e di lungo periodo. L’evoluzione da brand di swimwear a universo resortwear rappresenta oggi uno dei principali driver di crescita. La collezione SS27 amplierà ulteriormente l’offerta con una proposta Made in Italy sempre più completa, introdurrà Marlin, la prima borsa Peninsula, e segnerà il debutto della linea mare Father & Son. Parallelamente prosegue il piano di sviluppo internazionale. Oggi Peninsula è presente in circa 100 punti vendita nel mondo, con una rete distributiva raddoppiata nell’ultimo anno, un export che rappresenta il 50% del business e un percorso di crescita che continua attraverso mercati strategici, nuove aperture retail e un posizionamento sempre più forte nel segmento resortwear premium.