Pensinsula. Beachwear e resortwear elegante e ricercato per l’uomo che vive in armonia con la natura

Pensinsula è il luxury brand beachwear e resortwear che celebra l’autentica essenza del Mediterraneo attraverso collezioni che coniugano artigianalità, innovazione e consapevolezza ambientale. Ogni pezzo descrive il tempo lento dell’estate, l’eleganza essenziale dell’uomo mediterraneo, il dialogo tra natura e design. Tutti i capi sono 100% Made in Italy, realizzati con tessuti nobili e a basso impatto. Il ricco patrimonio artigianale italiano incontra la tecnologia tessile sostenibile d'avanguardia, raccontando una storia di passione per il mare, uno stile ricercato e il lusso responsabile. Capi belli, durevoli e rispettosi del pianeta: Peninsula persegue un modello di business etico e trasparente.