Pomandère Eyewear. Design contemporaneo e tradizione italiana in un occhiale senza tempo

Chi è Carlo Zanuso? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono cresciuto in una famiglia di camiciai, circondato da tessuti, cartamodelli e mani esperte che trasformavano un'idea in un capo. È stato lì che ho imparato il valore dell'artigianalità, della qualità dei materiali e dell'attenzione ai dettagli. Sono nato e cresciuto in Veneto, un territorio in cui la cultura del tessile e della manifattura rappresenta un patrimonio autentico: respirare questo ambiente fin da bambino ha reso naturale il mio avvicinamento al mondo della moda. La curiosità di capire come nasce un capo e cosa lo rende speciale mi ha accompagnato fin dall'inizio del mio percorso. Dopo gli studi in Economia a Milano, sono tornato in Veneto con il desiderio di trasformare l'eredità della mia famiglia in un progetto personale. La mia formazione è stata quindi un equilibrio tra cultura imprenditoriale ed esperienza diretta sul campo, che mi ha permesso di sviluppare uno sguardo aperto e internazionale, capace di cogliere le evoluzioni della moda e reinterpretarle attraverso una sensibilità personale, sempre fedele alla qualità e all’artigianalità Made in Italy.