State of Chaos. Sartorialità essenziale e linee architettoniche vestono l’uomo contemporaneo

Il concept creativo si sviluppa attraverso il dialogo tra due figure fondamentali della cultura argentina: il fotografo Horacio Coppola e lo scrittore Leopoldo Marechal. Cosa ritroviamo di questi due artisti nelle tue creazioni?

Da Horacio Coppola ho preso la geometria urbana e la precisione rigorosa delle sue inquadrature. Ho tradotto i neri profondi e i contrasti strutturali della sua documentazione fotografica degli anni '30 nella colonna vertebrale della mia sartoria. La silhouette che ho tracciato è monolitica, netta e priva di maschere; i tagli anatomici e le ombre dense dei capi non vestono semplicemente il corpo, ma lo prolungano, trasformandolo in un'estensione dell'architettura stessa della città. Da Leopoldo Marechal ho estratto il peso metafisico e l'esperienza fisica del camminare l'asfalto. La sua critica in Historia de la calle Corrientes a un progresso cieco, che cancella i valori storici, si trasforma in un manifesto tessile, attraverso l'erosione controllata dei cotoni e l'uso di lane nobili strutturate, dove ogni abrasione registra l'attrito con l'ambiente urbano. Tuttavia, per il fashion film con cui ho presentato la collezione, ho deciso di portare questa Buenos Aires notturna verso un piano più complesso, evitando che rimanesse congelata nel passato. Il video si sviluppa in uno spazio interno che si ispira direttamente a Cacodelphia, quella sezione di Adán Buenosayres in cui Marechal delinea una dimensione sotterranea come allegoria dell'inferno dantesco in chiave porteña. Per costruire questo sottomondo claustrofobico, ostile e atemporale, ho incrociato il background letterario con un'iconografia cinematografica molto specifica: la notturnità carica di vizi e luci rifratte di Taxi Driver e l'atmosfera densa e asfissiante della Gotham di Matt Reeves in The Batman. In questo film, la colonna sonora non è un sottofondo decorativo, ma un elemento strutturale che stabilisce il ritmo e il peso ambientale di questa reclusione. È in questo scenario sotterraneo che la mia tecnica proprietaria di lattice liquido organico applicato sul tessuto ha assunto tutto il suo significato narrativo, simulando un'umidità permanente, come se i corpi assimilassero la tossicità dell'ambiente circostante. Ho concepito questo spazio non solo per chiudere un racconto, ma come un passaggio concettuale chiave: è la transizione e il ponte verso la mia prossima collezione Inverno 2028, segnando in modo radicale la direzione verso cui voglio guidare l'universo estetico del brand.