Lo scherzo de "Le Iene" ad Aquilani: "Diventerai papà di tre gemelline"

Dopo Tina Cipollari, adesso è l'ex centrocampista della Nazionale Alberto Aquilani ad essere finito nel mirino de "Le Iene". Con la complicità della moglie Michela Quattrociocche e del loro medico, gli hanno infatti fatto credere di essere in dolce attesa di ben tre gemelle. Una gravidanza inaspettata, che coglie in contropiede Aquilani. Guarda l'anteprima dello scherzo, in onda martedì in prima serata su Italia 1.