Lite con Sgarbi, Luxuria in lacrime a "Domenica Live"

Luxuria si sfoga da Barbara D'Urso e scoppia in lacrime dopo la lite con Vittorio Sgarbi. Durante il programma "Live - Non è la D'Urso", il critico d'arte aveva parlato di una presunta attività di prostituzione della ex parlamentare di Rifondazione Comunista, che a "Domenica Live" accusa la conduttrice di essere stata troppo morbida con il saggista. "Barbara, da te mi sarei aspettata una reazione più immediata e severa perché ti conosco e conosco le tue lotte contro l'omofobia e l'insulto", spiega Luxuria, che non le manda a dire nemmeno a Sgarbi: "Finché non si scusa, non parteciperò più a trasmissioni dove c'è anche lui". E Barbara D'Urso si commuove: "Non avevo colto il tuo momento di fragilità e la tua sofferenza e mi dispiace molto. Anche a me Sgarbi ha detto di tutto nel corso degli anni. Sono in prima linea contro l'omofobia e chiedo la legge che la punisca. Non avevo capito il tuo disagio, non succederà più".