Jo Squillo nella bufera per il viaggio alle Maldive: "Non ho fatto nulla di male"

"Ero lì per registrare due puntate del mio programma televisivo. Mi chiamano anche all'estero per fare concerti, perché in questo momento in Italia non si può. Ho seguito tutte le regole e le leggi, per poterlo fare in tranquillità. Ho fatto il tampone in entrata e in uscita", ha chiarito.

Ad attaccarla a muso duro in studio l'opinionista Caterina Collovati, che l'ha rimproverata di avere mancato di rispetto agli anziani costretti alla solitudine in questo periodo di pandemia. Supportata da Barbara d'Urso e Antonella Mosetti, Jo ha replicato piccata: "Il tuo moralismo supera tutto. Instagram fa parte del mio lavoro. Non devo nascondere niente"

