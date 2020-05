Spogliano i manichini di Jo Squillo in diretta su Instagram... lo scherzo social de "Le Iene"

Durante la quarantena Jo Squillo ha divertito i suoi follower di Instagram con dj-set ironici e surreali. Al suo fianco le sue fantastiche ragazze: i manichini Michelle e Valentina. La cantante ha una vera passione per i manichini e "Le Iene" hanno approfittato di questa debolezza per confezionare uno scherzo con i fiocchi. Durante una diretta social le sue "amiche" sono infatti state molestate da un ammiratore troppo focoso.

Gli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis, con la complicità del suo manager Tony Toscano, le fanno incontrare un fantomatico imprenditore con la sua stessa passione. L'uomo propone a Jo di pubblicizzare un importante brand di moda su Instagram, ma durante la diretta ne succedono di tutti i colori.

Le molestie a Valentina e Michelle - Mentre la cantante è intenta a mettere dischi e fare la vocalst, l'uomo inizia a palpeggiare i manichini sulla pista da ballo ma sul momento la Squillo non pare farci molto caso. Le cose cambiano quando sale in consolle per provarci con Michelle e Valentina. Prima le bacia sul collo e poi inizia a spogliarle sotto lo sguardo incredulo della dj.

"Sono sconvolta, non riesco nemmeno a rivestirle" - Una situazione inquietante che la mette in allarme. "Se è uno con dei problemi sessuali spero lo faccia solo con i manichini perché mi ha dato molto fastidio, secondo me è un maniaco sessuale. Sono così sconvolta che non riesco nemmeno a rivestirle. Io non voglio più andare avanti", dice al fidanzato. Alla fine sceglie di continuare ma pone una condizione: "Non puoi venire a toccare e spogliare le mie ballerine". L'uomo però reagisce male al rimprovero e inizia a fare a botte con i manichini...

