"Grande Fratello Vip 6", segui la diretta in tempo reale

TUTTI CONTRO MIRIANA - Miriana risponde alle accuse delle compagne: "Non faccio strategie, gioco di cuore ho dato la possibilità di una apertura a tutte. Arrivata a questo punto mi fermo, non farò più nulla". Soleil sottolinea che la Trevisan "ostenta di essere una buona samaritana, non mi piacciono i suoi atteggiamenti, spesso è falsa e ipocrita". Interviene Nathaly: "Ascolta poco, mi parla dietro, non è una persona corretta". Manila la difende: "Non volterò mai le spalle a Miriana, anche lei è stata sempre leale con me". In studio la Ricciarelli è convinta di avere ragione: "Mi ha votato di nascosto per ben tre volte...".

SCONTRO TRA NATHALY E LE PRINCESS - Nathaly dice di provare "disgusto per Barù" e poi attacca Lulù e Jessica Selassiè. "Sono inutili, piangono sempre, non si più fare un discorso". Lulù sostiene che la Caldonazzo "rosica" per il flirt tra Jessica e Barù: "Ci voleva provare ma non è riuscita... fa mille domande anche molto invadenti e smontava molto questo rapporto speciale". Anche Jesssica ne è convinta. Barù invece non la pensa così e dice di non essere "preoccupato" per le parole di Nathaly. Alfonso Signorini le invita a parlarsi di più e chiarirsi.